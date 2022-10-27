В Днепропетровской области арестовали нефтебазу, которой владеют граждане РФ

В Днепропетровской области прокуратура арестовала недвижимое имущество предприятий более чем на 60 млн грн, владельцами которых являются граждане РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Судом удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на недвижимое имущество, конечными бенефициарами которого являются граждане РФ. Под арест попали нежилые помещения коммерческого назначения и комплекс нефтебазы площадью более 30 тысяч квадратных метров. Общая сумма арестованного имущества составляет более 60 млн грн. В настоящее время идет передача арестованного имущества в управление АРМА.

Центральная окружная прокуратура города Днепра осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту коллаборационной деятельности.

По данным следствия, юридические лица тесно сотрудничали с государством-агрессором. Их владельцы – два резидента РФ, а основным видом деятельности является предоставление в аренду недвижимого имущества. Прибыль от хозяйственной деятельности они получают в Украине и платят налоги в государственный бюджет РФ.