Британський суд зняв заборону на арешт активів РФ у справі ЮКОСу на 50 млрд доларів

Три колишні акціонери, яким арбітражний суд у Гаазі у 2014 році присудив трохи більше 50 млрд доларів, раніше заявляли, що рішення Верховного суду Нідерландів від листопада 2021 року означає, що блокування має бути зняте.

Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd та Veteran Petroleum Ltd хочуть домогтися виплати компенсації, яка зросла за рахунок відсотків по 2,8 млн доларів на день до 57 млрд доларів, у Великій Британії, США та Нідерландах.

Цього місяця їхні адвокати також стверджували, що міжнародна реакція на вторгнення Росії в Україну "підвищує ймовірність... того, що Російська Федерація виведе активи" з Великобританії, а це означає, що суд має зняти заборону на виконання.