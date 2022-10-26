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Британський суд зняв заборону на арешт активів РФ у справі ЮКОСу на 50 млрд доларів

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Україна, Середа 26 жовтня 2022 13:17
Британський суд зняв заборону на арешт активів РФ у справі ЮКОСу на 50 млрд доларів Фото: Високий суд Лондона Суд скасував заборону на арешт активів Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Високий суд Лондона скасував тимчасову заборону на виконання арбітражного рішення проти Росії у Великобританії на суму 50 млрд доларів на користь колишніх акціонерів нафтового гіганта ЮКОС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Три колишні акціонери, яким арбітражний суд у Гаазі у 2014 році присудив трохи більше 50 млрд доларів, раніше заявляли, що рішення Верховного суду Нідерландів від листопада 2021 року означає, що блокування має бути зняте.

Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd та Veteran Petroleum Ltd хочуть домогтися виплати компенсації, яка зросла за рахунок відсотків по 2,8 млн доларів на день до 57 млрд доларів, у Великій Британії, США та Нідерландах.

Цього місяця їхні адвокати також стверджували, що міжнародна реакція на вторгнення Росії в Україну "підвищує ймовірність... того, що Російська Федерація виведе активи" з Великобританії, а це означає, що суд має зняти заборону на виконання.

Нагадаємо, нафтову компанію ЮКОС було відібрано у власників у 2003 році, а її активи передані друзям президентом Росії Володимира Путіна. Головний акціонер ЮКОСу Михайло Ходорковський був ув'язнений на 10 років.

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