У Дніпропетровській області з’явиться нове місто: де воно

Кабінет міністрів України підтримав проєкт постанови Верховної Ради про віднесення селища Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області до категорії міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у парламенті Тараса Мельничука.
Згідно з документом, селище Слобожанське може отримати статус міста. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук зазначив, що зміна статусу відкриє для громади нові можливості розвитку та посилить її позиції в регіоні.
"Для мешканців це може принести додаткові ресурси та програми підтримки", - наголосив він.
Слобожанське - селище міського типу у Дніпровському районі Дніпропетровської області, фактично примикає до Дніпра. Це адміністративний центр Слобожанської громади, одна з найбільших ОТГ області.
Раніше селище мало назву Ювілейне, але у 2016 році його перейменували в межах декомунізації. Слобожанське активно розвивається: тут зосереджені житлові комплекси, підприємства, соціальна інфраструктура. Через близькість до Дніпра воно часто розглядається як сучасний передміський центр із високими темпами забудови та зростанням населення.
Селище Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області (скриншот: google.com/maps)
