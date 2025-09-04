В Днепропетровской области появится новый город: где он

Кабинет министров Украины поддержал проект постановления Верховной Рады об отнесении поселка Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области к категории городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука.
Согласно документу, поселок Слобожанское может получить статус города. Окончательное решение должна принять Верховная Рада.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что изменение статуса откроет для громады новые возможности развития и усилит ее позиции в регионе.
"Для жителей это может принести дополнительные ресурсы и программы поддержки", - подчеркнул он.
Слобожанское - поселок городского типа в Днепровском районе Днепропетровской области, фактически примыкает к Днепру. Это административный центр Слобожанской громады, одна из крупнейших ОТГ области.
Ранее поселок назывался Юбилейный, но в 2016 году его переименовали в рамках декоммунизации. Слобожанское активно развивается: здесь сосредоточены жилые комплексы, предприятия, социальная инфраструктура. Из-за близости к Днепру оно часто рассматривается как современный пригородный центр с высокими темпами застройки и ростом населения.
Поселок Слобожанское Днепровского района Днепропетровской области (скриншот: google.com/maps)
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине готовят новую волну переименований населенных пунктов. В Верховную Раду подали проект постановления, который касается более десятка сел и поселков в девяти областях. Большинство изменений направлены на возвращение исторических названий, существовавших еще до советского периода, а часть - технические, чтобы избежать дублирований в пределах одного района.