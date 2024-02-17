В Дніпропетровській області військові збили безпілотник

Українські захисники збили ворожий безпілотник у одному з районів Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
За словами голови ОВА, військові збили безпілотника над Павлоградським районом.
"ПВК "Схід" збили безпілотник над Павлоградським районом", - повідомив Лисак.
Російські війська 15 лютого під час масованої атаки по Україні атакували Дніпропетровську область. Зафіксовано прильоти та пошкодження об'єкта інфраструктури.
До речі, 13 лютого росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Внаслідок цього постраждала ТЕС, яка припинила виробництво електроенергії.
Тоді українські військові знищили 10 беспілотників.
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