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В Днепропетровской области военные сбили беспилотник

Фото: В Днепропетровской области военные сбили беспилотник (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украинские защитники сбили вражеский беспилотник в одном из районов Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам главы ОВА, военные сбили беспилотник над Павлоградским районом.

"ЧВК "Схид" сбили беспилотник над Павлоградским районом", - сообщил Лысак.

Атака россиян по Днепропетровской области

Российские войска 15 февраля, во время массированной атаки по Украине, атаковали Днепропетровскую область. Зафиксированы прилеты.и повреждение объекта инфраструктуры.

К слову, 13 февраля, россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате пострадала ТЭС, которая прекратила производство электроэнергии.

Тогда украинские военные уничтожили 10 беспилотников.

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Днепропетровская область