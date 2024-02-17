В Дніпропетровській області військові збили безпілотник

Українські захисники збили ворожий безпілотник у одному з районів Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами голови ОВА, військові збили безпілотника над Павлоградським районом. "ПВК "Схід" збили безпілотник над Павлоградським районом", - повідомив Лисак. Атака росіян по Дніпропетровській області Російські війська 15 лютого під час масованої атаки по Україні атакували Дніпропетровську область. Зафіксовано прильоти та пошкодження об'єкта інфраструктури. До речі, 13 лютого росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Внаслідок цього постраждала ТЕС, яка припинила виробництво електроенергії. Тоді українські військові знищили 10 беспілотників.