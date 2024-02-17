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В Днепропетровской области военные сбили беспилотник

Днепр, Суббота 17 февраля 2024 23:25
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В Днепропетровской области военные сбили беспилотник Фото: В Днепропетровской области военные сбили беспилотник (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Украинские защитники сбили вражеский беспилотник в одном из районов Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам главы ОВА, военные сбили беспилотник над Павлоградским районом.

"ЧВК "Схид" сбили беспилотник над Павлоградским районом", - сообщил Лысак.

Атака россиян по Днепропетровской области

Российские войска 15 февраля, во время массированной атаки по Украине, атаковали Днепропетровскую область. Зафиксированы прилеты.и повреждение объекта инфраструктуры.

К слову, 13 февраля, россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате пострадала ТЭС, которая прекратила производство электроэнергии.

Тогда украинские военные уничтожили 10 беспилотников.

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Днепропетровская область
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