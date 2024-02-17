В Днепропетровской области военные сбили беспилотник

Украинские защитники сбили вражеский беспилотник в одном из районов Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам главы ОВА, военные сбили беспилотник над Павлоградским районом. "ЧВК "Схид" сбили беспилотник над Павлоградским районом", - сообщил Лысак. Атака россиян по Днепропетровской области Российские войска 15 февраля, во время массированной атаки по Украине, атаковали Днепропетровскую область. Зафиксированы прилеты.и повреждение объекта инфраструктуры. К слову, 13 февраля, россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате пострадала ТЭС, которая прекратила производство электроэнергии. Тогда украинские военные уничтожили 10 беспилотников.