В Днепропетровской области военные сбили беспилотник
Украинские защитники сбили вражеский беспилотник в одном из районов Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
По словам главы ОВА, военные сбили беспилотник над Павлоградским районом.
"ЧВК "Схид" сбили беспилотник над Павлоградским районом", - сообщил Лысак.
Атака россиян по Днепропетровской области
Российские войска 15 февраля, во время массированной атаки по Украине, атаковали Днепропетровскую область. Зафиксированы прилеты.и повреждение объекта инфраструктуры.
К слову, 13 февраля, россияне атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате пострадала ТЭС, которая прекратила производство электроэнергии.
Тогда украинские военные уничтожили 10 беспилотников.
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