Полювали на F-16. В Україні затримали найбільшу мережу агентів РФ

За даними слідства, військовослужбовець, будучи проросійськи налаштованим, погодився надавати допомогу співробітнику розвідувального центру головного управління генштабу Міністерства оборони РФ.

Він збирав і передавав дані про дислокацію, пересування підрозділів та військової техніки Збройних сил України на території Дніпропетровської й інших областей України, місцезнаходження органів влади та органів військового управління для нанесення ракетних та авіаційних ударів.

Пріоритетним завданням від ворога було встановлення місць розміщення особового складу й військової техніки української армії, у тому числі базування літаків F-16.

"Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала масштабну агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як гру). Зловмисники шпигували за Силами оборони одразу у 5-х регіонах України", - пояснили в СБУ.

За результатами спецоперації було викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них - дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя, були завербовані російською спецслужбою.

Учасники ворожого осередку діяли окремо один від одного і замикалися на керівника агентурної групи, який знаходився в Дніпропетровській області.

Для конспірації він використовував підроблені "документи прикриття", на кшталт фейкового "посвідчення волонтера" та "активіста-антикорупціонера".

До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей.

Окремим завданням ворожої агентури було встановлення адрес компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів.

Для отримання розвідданих фігуранти "втемну" використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України.

Що загрожує правопорушникам

"Військова контррозвідка Служби безпеки завчасно викрила весь ворожий осередок, затримала його організатора і 4-х ключових спільників", - пояснили в СБУ.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення.

Залежно від вчинених злочинів затриманим чоловікам інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Наразі усім підозрюваним обрано запобіжні заходи. Одному - тримання під вартою без права внесення застави, ще кількох взято під варту з визначенням застави.