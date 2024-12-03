СБУ затримала зловмисницю, яка коригувала удари РФ по позиціям ЗСУ поблизу Часового Яру

Служба безпеки України затримала агентку російської воєнної розвідки (ГРУ), яка коригувала удари окупантів по українських артилерійських позиціях у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на СБУ.

Раніше ми розповідали про затримання іншої зрадниці. Вона встановлювала "відеопастки" для корегування ворожих ударів по об'єктах у Чернігівській області. Зокрема саме за її наведенням на початку листопада ворог завдав ракетних ударів по Чернігову авіаційними ракетами Х-59.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Під час обшуків у підозрюваної вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Контррозвідка СБУ оперативно викрила діяльність зрадниці, провела комплекс заходів для захисту позицій ЗСУ та затримала її за місцем проживання.

За даними, які повідомляла жінка ворогу, РФ планувала здійснити авіаудари, щоб послабити українську оборону та створити умови для прориву.

Зазначається, що вона передавала ворогу інформацію про укріпрайони та розташування артилерійських підрозділів ЗСУ поблизу Часового Яру.

Також РБК-Україна повідомляло про затримання 67-річної мешканки Донецької області, яка на замовлення ворожої розвідки відстежувала позиції ЗСУ, після чого повідомляла цю інформацію РФ. Відомо, що російські спецслужби завербували жінку через її знайомих у Росії.

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