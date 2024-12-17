Охотились на F-16. В Украине задержали крупнейшую сеть агентов РФ

По данным следствия, военнослужащий, будучи пророссийски настроенным, согласился оказывать помощь сотруднику разведывательного центра главного управления генштаба Министерства обороны РФ.

Он собирал и передавал данные о дислокации, передвижении подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины на территории Днепропетровской и других областей Украины, местонахождение органов власти и органов военного управления для нанесения ракетных и авиационных ударов.

Приоритетной задачей от врага было установление мест размещения личного состава и военной техники украинской армии, в том числе базирования самолетов F-16.

"Военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил России (известного как гру). Злоумышленники шпионили за Силами обороны сразу в 5-х регионах Украины", - пояснили в СБУ.

По результатам спецоперации было разоблачено 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них - дезертиры, которые самовольно оставили подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой.

Участники вражеской ячейки действовали отдельно друг от друга и замыкались на руководителя агентурной группы, который находился в Днепропетровской области.

Для конспирации он использовал поддельные "документы прикрытия", вроде фейкового "удостоверения волонтера" и "активиста-антикоррупционера".

К сотрудничеству с агрессором он привлек сообщников из Запорожья, а также Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей.

Отдельной задачей вражеской агентуры было установление адресов компаний, которые привлечены к производству средств радиоэлектронной борьбы против российских дронов.

Для получения разведданных фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, в частности украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах Украины.

Что грозит правонарушителям

"Военная контрразведка Службы безопасности заблаговременно разоблачила всю вражескую ячейку, задержала ее организатора и 4-х ключевых сообщников", - пояснили в СБУ.

Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, военные документы и поддельные удостоверения.

В зависимости от совершенных преступлений задержанным мужчинам инкриминируется государственная измена, совершенная в условиях военного положения, а также несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ.

Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения. Одному - содержание под стражей без права внесения залога, еще несколько взяты под стражу с определением залога.