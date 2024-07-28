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В Днепропетровской области силы ПВО сбили российскую ракету

Днепропетровская область, Воскресенье 28 июля 2024 23:57
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В Днепропетровской области силы ПВО сбили российскую ракету Фото: Воздушные силы сбили российскую ракету над Днепропетровской областью (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над территорией Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

"Работа защитников неба прошла успешно. ПвК "Восток" уничтожили над областью вражескую ракету. Спасибо за защиту!", - написал он.

Добавим, что в 22:47 Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе для Днепропетровской и Запорожской областей, а позже и для Полтавской области.

Около 23:00 в Павлограде прогремели взрывы.

В 23:06 был объявлен отбой ракетной опасности для всех трех областей.

Обстрелы Украины

Днем в воскресенье, 28 июля, российский агрессор обстрелял Никополь Днепропетровской области. В результате удара пострадали жители многоэтажек, среди них есть дети.

Кроме того, Россия ударила по Харькову двумя противокорабельными ракетами Х-35У.

В ночь на 28 июля россияне атаковали Украину ракетой Х-59 и 8 дронами-камикадзе. Силы ПВО поразили все вражеские цели, за исключением одной.

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