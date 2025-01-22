У Дніпропетровській області за схему на водогоні затримали бізнесмена, якого шукає ФБР

НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом особам, які в умовах воєнного стану утворили організовану злочинну групу та заволоділи майже 130 мільйонами гривень, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

У 2022-2023 роках підозрювані домоглися перемоги у тендері та укладення підконтрольним товариством договору з комунальним підприємством щодо реконструкції водогону у Кам’янському районі.

Бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника КП і до того ж перебуває у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Леоніда Дубинського, одного з братів, яких розшукує ФБР.

В НАБУ пояснили, що левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку "переможець" тендеру через свою ж фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству за завищеною понад втричі ціною.

Унаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 млн гривень, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.