В Днепропетровской области за схему на водопроводе задержали бизнесмена, которого ищет ФБР

НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем лицам, которые в условиях военного положения образовали организованную преступную группу и завладели почти 130 миллионами гривен, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

В 2022-2023 годах подозреваемые добились победы в тендере и заключения подконтрольным обществом договора с коммунальным предприятием по реконструкции водопровода в Каменском районе.

Бенефициарным владельцем общества был известный местный предприниматель, имевший влияние на руководителя КП и к тому же находящийся в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Леониде Дубинском, одном из братьев, которых разыскивает ФБР.

В НАБУ объяснили, что львиной долей заключенного договора была закупка трубной продукции, которую "победитель" тендера через свою же фирму-прокладку приобрел у производителя по рыночной стоимости и перепродал коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое цене.

В результате таких действий коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 млн гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.