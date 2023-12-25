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У Дніпропетровській області пролунали вибухи, працює ППО

Дніпропетровська область, Понеділок 25 грудня 2023 00:01
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У Дніпропетровській області пролунали вибухи, працює ППО Фото: український військовий (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Дніпропетровській області пролунали вибухи вночі, 25 грудня. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня у Telegram.

"У Дніпропетровській області гучно працює ППО!", - йдеться у повідомленні.

Мешканців закликають знаходитися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

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Сьогодні ввечері вибухи пролунали у Кропивницькому. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну атаку. Інформація про причини вибуху та його наслідки поки що не надходила.

Крім того, ввечері росіяни атакували Україну ударними дронами. Спочатку дрони загрожували Херсонській та Миколаївській областям, але пізніше загроза поширилася на декілька інших регіонів.

Додамо, що сьогодні раніше вибухи вже лунали в Одесі під час повітряної тривоги. Тоді була оголошена ракетна небезпека.

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