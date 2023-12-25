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В Днепропетровской области раздались взрывы, работает ПВО

Днепропетровская область, Понедельник 25 декабря 2023 00:01
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В Днепропетровской области раздались взрывы, работает ПВО Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Днепропетровской области раздались взрывы ночью, 25 декабря. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга в Telegram.

"В Днепропетровской области громко работает ПВО!", - говорится в сообщении.

Жителей призывают находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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Сегодня вечером взрывы прогремели в Кропивницком. Тогда воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной атаке. Информация о причинах взрыва и его последствиях пока не поступала.

Кроме того, вечером россияне атаковали Украину ударными дронами. Сначала дроны угрожали Херсонской и Николаевской областям, но позже угроза распространилась на несколько других регионов.

Добавим, что сегодня ранее взрывы уже раздавались в Одессе во время воздушной тревоги. Тогда была объявлена ракетная опасность.

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Война России против Украины Днепропетровская область Взрыв ПВО
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