У Дніпропетровській області примусово евакуюють мешканців ще 18 сіл: кого торкнеться

Середа 17 вересня 2025 10:39
У Дніпропетровській області примусово евакуюють мешканців ще 18 сіл: кого торкнеться Фото: У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію із 18 населених пунктів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Синельниківському районі Дніпропетровської області розширили зону примусової евакуації. Йдеться про дітей разом із батьками або законними опікунами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську обласну військову адміністрацію (ОВА).

Що вирішили

Відповідне рішення ухвалили на засіданні профільного Координаційного штабу під головуванням віцепремʼєр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

"Разом із усіма державними структурами та громадами маємо забезпечити, щоб процес евакуації відбувався швидко, організовано і безпечно. Особливо важливо подбати про дітей, людей з інвалідністю та тих, хто не може самостійно пересуватися", - наголосив він.

Примусова евакуація стосується більш ніж 1300 дітей. Вона охопить мешканців 18 населених пунктів Покровської громади: сіл Андріївка, Богодарівка, Братське, Відрадне, Вільне, Водяне, Гай, Добропасове, Левадне, Новоолександрівка, Новоскелювате, Олександрівка, Отрішки, Писанці, Скотувате, Старокасянівське, Чорненкове та селища Покровське.

У Дніпропетровській області примусово евакуюють мешканців ще 18 сіл: кого торкнеться
У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію із 18 населених пунктів (скриншот: deepstatemap.live)

Ситуація у Синельніківському районі

Примусову евакуацію у Синельніківському районі запровадили вперше у квітні 2025 року через постійні ворожі обстріли. Відтоді вивезли понад 3300 дітей.

"Все завдяки спільній роботі ДСНС, поліції, гуманітарних організацій, медиків, військових та місцевої влади", - зазначив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Після виїзду з небезпечних територій люди отримують допомогу у транзитних центрах, а далі переїжджають у підготовлені місця на безпечніших територіях.

Найближчим часом уряд розглядатиме новий порядок евакуації. У ньому пропишуть розподіл відповідальності Координаційного штабу при Мінрегіоні, МВС, ДСНС, місцевої влади, Мінсоцполітики та МОЗ.

Удари по Дніпропетровській області

РБК-Україна раніше розповідало, що в ніч на 15 вересня росіяни атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, артилерією та авіабомбами. Сили ППО збили шість безпілотників, однак були влучання.

У Павлоградському районі згоріло транспортне підприємство, в Апостоловому та Нікополі сталися пожежі. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, газогін та медзаклад. Поранення отримала 63-річна жінка, її госпіталізували.

Раніше росіяни атакували енергетичний об’єкт у прифронтовому місті Дніпропетровщини двома FPV-дронами, ще один дрон вдарив по авто ремонтної бригади. Постраждалих немає, але пошкоджено автовишку.

