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У Дніпропетровській області ППО збила два російські дрони

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові сьогодні, 20 вересня, знищили два ворожі безпілотники у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"І ще одна новина. Цього разу - втішна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надвечір захисники із Повітряного командування "Схід" "відмінусували" ворожі безпілотники.

"Збили над областю 2 БпЛА. Дякую вартовим неба!", - додав Лисак.

Україна регулярно знищує російські дрони

В ніч на 20 вересня росіяни запустили кілька груп баражуючих боєприпасів типу Shshed по території України. Запуски ворог здійснював з Курської та Бєлгородської областей РФ.

Зазначається, що ворог випустив по території України 24 БПЛА ударного типу.

"З них 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється”, - йдеться у повідомленні. 

Загалом за останню добу ЗСУ знищили 34 артсистеми та 37 дронів.

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