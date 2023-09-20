В Днепропетровской области ПВО сбила два российских дрона

Украинские военные сегодня, 20 сентября, уничтожили два вражеских беспилотника в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"И еще одна новость. На этот раз - утешительная", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вечером защитники из Воздушного командования "Восток" "отминусовали" вражеские беспилотники.
"Сбили над областью 2 БпЛА. Спасибо стражам неба!", - добавил Лысак.
В ночь на 20 сентября россияне запустили несколько групп баражирующих боеприпасов типа Shshed по территории Украины. Запуски враг осуществлял из Курской и Белгородской областей РФ.
Отмечается, что враг выпустил по территории Украины 24 БПЛА ударного типа.
"Из них 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется", - говорится в сообщении.
Всего за последние сутки ВСУ уничтожили 34 артсистемы и 37 дронов.
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