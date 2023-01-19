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У Дніпропетровській області повернули відключення світла за графіками: як їх дізнатися

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Дніпропетровська область, Четвер 19 січня 2023 14:48
У Дніпропетровській області повернули відключення світла за графіками: як їх дізнатися Фото: у Дніпропетровській області повернули відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 19 січня, Дніпропетровська область перейшла до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Повідомляється, що на день у Дніпропетровській області встановлені обмеження на рівні 1174,89 МВТ та 1144,67 на ніч. Це 53,4% від потреби електроенергії в області при поточній температурі повітря.

Зазначається, що цього ліміту буде достатньо для застосування графіків стабілізаційних відключень до 24:00.

Дізнатися графіки відключення світла за вашою адресою можна на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі.

Як повідомлялося раніше, в енергосистемі України залишається суттєвим дефіцит електроенергії.

При цьому Київ та Одеса також повернулися до відключень світла за графіками.

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