У Дніпропетровській області повернули відключення світла за графіками: як їх дізнатися

Сьогодні, 19 січня, Дніпропетровська область перейшла до графіків стабілізаційних відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Повідомляється, що на день у Дніпропетровській області встановлені обмеження на рівні 1174,89 МВТ та 1144,67 на ніч. Це 53,4% від потреби електроенергії в області при поточній температурі повітря.

Зазначається, що цього ліміту буде достатньо для застосування графіків стабілізаційних відключень до 24:00.

Дізнатися графіки відключення світла за вашою адресою можна на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі.

Як повідомлялося раніше, в енергосистемі України залишається суттєвим дефіцит електроенергії.

При цьому Київ та Одеса також повернулися до відключень світла за графіками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.