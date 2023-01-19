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В Днепропетровской области вернули отключение света по графикам: как их узнать

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Днепропетровская область, Четверг 19 января 2023 14:48
В Днепропетровской области вернули отключение света по графикам: как их узнать Фото: в Днепропетровской области вернули отключение света по графикам (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 19 января, Днепропетровская область перешла к графикам стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Сообщается, что на день в Днепропетровской области установлены ограничения на уровне 1174,89 МВт и 1144,67 на ночь. Это 53,4% потребности электроэнергии в области при текущей температуре воздуха.

Отмечается, что этого лимита достаточно для применения графиков стабилизационных отключений до 24:00.

Узнать графики отключения света по вашему адресу можно на сайте ДТЭК Днепровские электросети.

Как сообщалось ранее, в энергосистеме Украины остается существенным дефицит электроэнергии.

При этом Киев и Одесса также вернулись к отключениям света по графику.

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