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В Дніпропетровській області ввели оновлені графіки відключень світла: подробиці

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Середа 21 грудня 2022 13:07
В Дніпропетровській області ввели оновлені графіки відключень світла: подробиці Фото: в Дніпропетровській області ввели оновлені графіки відключень світла: подробиці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпропетровській області запровадили оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням поточної ситуації в енергосистемі внаслідок останніх масованих обстрілів російських нікчем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДТЕК Дніпровські електромережі.

"В оновленому графіку ми актуалізували базу та додали нові адреси, які раніше клієнти не могли знайти в графіку. Намагаємось проводити відключення так, щоб електропостачання було відсутнє не більше 4 години через 5 годин наявності світла", - пише пресслужба.

Аби дізнатися, коли у вас буде світло - необхідно ввести свій населений пункт та адресу у відповідних полях.

"Найближчі кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі. Наголошуємо! Попередні графіки не діють!", - додає пресслужба.

В Дніпропетровській області ввели оновлені графіки відключень світла: подробиці

Фото: в Дніпропетровській області ввели оновлені графіки відключень світла: подробиці (facebook.com/dtekdnem)

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Дніпропетровська область Електроенергія
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