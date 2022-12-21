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В Днепропетровской области вернули графики отключений света: подробности

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Среда 21 декабря 2022 17:31
В Днепропетровской области вернули графики отключений света: подробности Фото: в Днепропетровской области вернули графики отключений света: подробности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В результате непрерывной работы энергетикам удалось стабилизировать систему в Днепропетровской области. В регионе возвращают графики отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Алексея Резниченко главы Днепропетровской ОВА.

"Заживлена вся критическая инфраструктура области. Подключены водопроводы и котельные. Они работают в штатном режиме. Поступает электричество и в дома. После жестких отключений возвращаемся к графикам", - пишет Резниченко.

Как пояснил глава ОВА, в области действуют три очереди: две с электричеством и одна обесточенная.

Также энергетики постараются давать свет по 5 часов и 4 часа - без электроснабжения. В случае дефицита мощности - отключения будут длиннее.

"При этом тотальная экономия остается трендом этой зимой. Пользуемся электроприборами поочередно и максимально экономим. Выключаем все лишнее. Повсюду. Дома и на работе. Так помогаем стране и самим себе", - пишет Резниченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Днепропетровской области ввели обновленные графики стабилизационных отключений.

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