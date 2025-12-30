У Дніпропетровській області оголосили обов’язкову евакуацію: перелік населених пунктів

Раніше РБК-Україна розповідало про обов’язкову евакуацію населення з 14 прикордонних населених пунктів Чернігівської області через постійні обстріли та загрозу життю мирних жителів. Евакуацію планують завершити протягом 30 днів, для людей уже підготовили маршрути, транспорт і тимчасове житло.

Також обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками оголосили з 19 населених пунктів Донецької області. Вивезуть до безпечніших регіонів і маломобільних осіб із Запорізької області.