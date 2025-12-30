UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

У Дніпропетровській області оголосили обов’язкову евакуацію: перелік населених пунктів

Фото: Евакуація цивільного населення (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Синельниківському районі Дніпропетровської області оголосили обов’язкову евакуацію населення з низки населених пунктів через підвищену загрозу життю та безпеці внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Покровську територіальну громаду.

Звідки оголошено евакуацію

Рішення ухвалили відповідно до протоколів районних органів з питань евакуації. Обов’язкова евакуація стосується: селища Покровське, с.Андріївка, с.Богодарівка, с.Братське, с.Вербове, с.Вишневе, с.Відрадне, с.Вільне, с.Вовче, с.Гай,  с.Гапоно-Мечетне, с.Герасимівка, с.Данилівка, ,с.Діброва, с.Добропасове, с.Єгорівка, с.Зелена Долина, с.Киричкове, с.Цегельне, с.Коломійці, с.Кривобокове, с.Левадне, с.Малинівка, с.Маяк, с.Мечетне, с.Нечаївка, с.Новоолександрівка, с.Новоскелювате, с.Олександрівка, с.Олексіївка, с.Орли, с.Остапівське, с.Отрішки, с.Злагода, с.Петриків, с.Писанці, с.Піщане, с.Привілля, с.Радісне, с.Скотувате, с.Солоне, с.Старокасянівське, с.Тихе, с.Христофорівка, с.Чорненкове.

Евакуація триватиме 30 днів - з 29 грудня 2025 року. Транзитним пунктом визначено село Волоське, Дніпровського району Дніпропетровської області.

Куди звертатися по допомогу

Для організації евакуації жителі можуть звернутися:

  • на єдину гарячу лінію з евакуації в Дніпропетровській області: 0-800-336-085;
  • до гуманітарних організацій:
  • гуманітарна місія "Проліска" - 095-601-54-17;
  • ГО "Десяте квітня" - 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;
  • БФ "Роккада" - 067-120-92-03;
  • БФ "Діти нового покоління" - 068-980-07-09;
  • до Національної поліції України за номером 102;
  • до старости округу або виконавчого комітету Покровської селищної ради.

У громаді попередили, що після завершення евакуації буде припинено надання медичних, соціальних та адміністративних послуг, а також окремих комунальних сервісів.

Уся допомога з евакуації, наголошують у громаді, надається безкоштовно.

Раніше РБК-Україна розповідало про обов’язкову евакуацію населення з 14 прикордонних населених пунктів Чернігівської області через постійні обстріли та загрозу життю мирних жителів. Евакуацію планують завершити протягом 30 днів, для людей уже підготовили маршрути, транспорт і тимчасове житло.

Також обов’язкову евакуацію дітей разом із батьками оголосили з 19 населених пунктів Донецької області. Вивезуть до безпечніших регіонів і маломобільних осіб із Запорізької області.

