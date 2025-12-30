В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию: перечень населенных пунктов

Откуда объявлена эвакуация

Решение приняли в соответствии с протоколами районных органов по вопросам эвакуации. Обязательная эвакуация касается: поселка Покровское, с.Андреевка, с.Богодаровка, с.Братское, с.Вербовое, с.Вишневое, с.Отрадное, с.Вольное, с.Волчье, с.Гай, с.Гапоно-Мечетное, с.Герасимовка, с.Даниловка, ,с.Диброва, с.Добропасове, с.Егоровка, с.Зеленая Долина, с.Киричкове, с.Цегельное, с.Коломийцы, с.Кривобоково, с.Левадное, с.Малиновка, с.Маяк, с.Мечетное, с.Нечаевка, с.Новоалександровка, с.Новоскелювате, с.Александровка, с.Алексеевка, с.Орлы, с.Остаповское, с.Отрешки, с.Злагода, с.Петриков, с.Писанцы, с.Песчаное, с.Приволье, с.Радостное, с.Скотоватое, с.Соленое, с.Старокасяновское, с.Тихое, с.Христофоровка, с.Черненково.

Эвакуация продлится 30 дней - с 29 декабря 2025 года. Транзитным пунктом определено село Волосское, Днепровского района Днепропетровской области.

Куда обращаться за помощью

Для организации эвакуации жители могут обратиться:

на единую горячую линию по эвакуации в Днепропетровской области: 0-800-336-085;

в гуманитарные организации:

гуманитарная миссия "Пролиска" - 095-601-54-17;

ОО "Десятое апреля" - 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;

БФ "Роккада" - 067-120-92-03;

БФ "Дети нового поколения" - 068-980-07-09;

в Национальную полицию Украины по номеру 102;

к старосте округа или исполнительному комитету Покровского поселкового совета.

В громаде предупредили, что после завершения эвакуации будет прекращено предоставление медицинских, социальных и административных услуг, а также отдельных коммунальных сервисов.

Вся помощь по эвакуации, отмечают в громаде, предоставляется бесплатно.