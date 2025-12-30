В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию: перечень населенных пунктов

В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию населения из ряда населенных пунктов из-за повышенной угрозы жизни и безопасности в результате боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Покровскую территориальную общину.
Решение приняли в соответствии с протоколами районных органов по вопросам эвакуации. Обязательная эвакуация касается: поселка Покровское, с.Андреевка, с.Богодаровка, с.Братское, с.Вербовое, с.Вишневое, с.Отрадное, с.Вольное, с.Волчье, с.Гай, с.Гапоно-Мечетное, с.Герасимовка, с.Даниловка, ,с.Диброва, с.Добропасове, с.Егоровка, с.Зеленая Долина, с.Киричкове, с.Цегельное, с.Коломийцы, с.Кривобоково, с.Левадное, с.Малиновка, с.Маяк, с.Мечетное, с.Нечаевка, с.Новоалександровка, с.Новоскелювате, с.Александровка, с.Алексеевка, с.Орлы, с.Остаповское, с.Отрешки, с.Злагода, с.Петриков, с.Писанцы, с.Песчаное, с.Приволье, с.Радостное, с.Скотоватое, с.Соленое, с.Старокасяновское, с.Тихое, с.Христофоровка, с.Черненково.
Эвакуация продлится 30 дней - с 29 декабря 2025 года. Транзитным пунктом определено село Волосское, Днепровского района Днепропетровской области.
Для организации эвакуации жители могут обратиться:
В громаде предупредили, что после завершения эвакуации будет прекращено предоставление медицинских, социальных и административных услуг, а также отдельных коммунальных сервисов.
Вся помощь по эвакуации, отмечают в громаде, предоставляется бесплатно.
Ранее РБК-Украина рассказывало об обязательной эвакуации населения из 14 приграничных населенных пунктов Черниговской области из-за постоянных обстрелов и угрозы жизни мирных жителей. Эвакуацию планируют завершить в течение 30 дней, для людей уже подготовили маршруты, транспорт и временное жилье.
Также обязательную эвакуацию детей вместе с родителями объявили из 19 населенных пунктов Донецкой области. Вывезут в более безопасные регионы и маломобильных лиц из Запорожской области.