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У Дніпропетровській області чутно вибухи. Працює ППО по "Шахедах"

Фото: росіяни вдруге атакують Україну дронами за ніч (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Група російських ударних дронів типу "Шахед" рухається над Дніпропетровською областю вбік Кіровоградської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині. Рухаються у бік Кіровоградщини. Працює ППО!", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7:09, мапа повітряних тривог виглядає так:

Нічна атака та ситуація на фронті

Нагадаємо, ввечері 12 липня, росіяни запустили в напрямку України ударні безпілотники типу "Шахед". Під ударом опинилися південні та східні області.

Військові агресора намагаються відтворити морські дрони по уламках знищених під час ударів дронів.

За даними ISW, російські загарбники мали успіх на Авдіївському напрямку та в районі адміністративного кордону двох областей.

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