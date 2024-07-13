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В Днепропетровской области слышны взрывы. Работает ПВО по "Шахедам"

Фото: россияне второй раз атакуют Украину дронами за ночь (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Группа российских ударных дронов типа "Шахед" движется над Днепропетровской областью в сторону Кировоградской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вражеские БпЛА на Днепропетровщине. Движутся в сторону Кировоградщины. Работает ПВО!", - отмечается в сообщении.

По состоянию на сейчас, карта воздушных тревог выглядит так:

Ночная атака и ситуация на фронте

Напомним, вечером 12 июля, россияне запустили в направлении Украины ударные беспилотники типа "Шахед". Под ударом оказались южные и восточные области.

Военные агрессора пытаются восстановить морские дроны по обломкам уничтоженных во время ударов дронов.

По данным ISW, российские захватчики имели успех на Авдеевском направлении и в районе административной границы двух областей.

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