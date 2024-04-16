У Дніпропетровській області через обстріли тисяча людей залишилася без світла, - ОВА

За словами чиновника, окупанти влаштували артобстріл та здійснили п'ять атак fpv-дронами, а били по району починаючи з вечора понеділка.

Він уточнив, що під ворожий удар потрапили районний центр, а також Червоногригорівська і Мирівська громади.

В результаті обстрілів були:

понівечені 3 приватні оселі,

декілька теплиць,

легкова автівка та мікроавтобус,

пошкоджена лінія електропередач.

Наслідки російських обстрілів по Дніпропетровській області у ніч проти 16 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Глава ОВА зазначив, що в результаті без світла залишилася тисяча абонентів. Він додав, що на місці працюють фахівці, аби заживити домівки.

Також в адміністрації розповіли, що пізно ввечері у Криворізькому районі українські захисники з ПвК "Схід" знищили ворожий дрон-камікадзе типу "Шахед".

Обстріли Нікополя та району

Зазначимо, у Дніпропетровській області місто Нікополь та район перебувають під постійними обстрілами російських окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра та, зокрема, з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що 8 квітня в результаті російських ударів по житлових будинках Нікополя були двоє постраждалих. А 27 березня через ворожий обстріл по Нікополю загинув цивільний.

Також нагадаємо, перед тим під час атаки російські терористи влучили у приватні будинки, газогін та лінії електропередач дронами та артилерією.

Також, 6 березня, ворог під час обстрілів влучив у торговельний центр населеного пункту.