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У Дніпропетровській області через обстріли тисяча людей залишилася без світла, - ОВА

Фото: в ОВА назвали наслідки російських обстрілів по Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Володимир Костирін

В Дніпропетровській області в результаті російських ударів із застосуванням артилерії та дронів у Нікопольському районі залишилася без електропостачання тисяча людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами чиновника, окупанти влаштували артобстріл та здійснили п'ять атак fpv-дронами, а били по району починаючи з вечора понеділка.

Він уточнив, що під ворожий удар потрапили районний центр, а також Червоногригорівська і Мирівська громади. 

В результаті обстрілів були: 

  • понівечені 3 приватні оселі, 
  • декілька теплиць, 
  • легкова автівка та мікроавтобус,
  • пошкоджена лінія електропередач. 
 

Наслідки російських обстрілів по Дніпропетровській області у ніч проти 16 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Глава ОВА зазначив, що в результаті без світла залишилася тисяча абонентів. Він додав, що на місці працюють фахівці, аби заживити домівки. 

Також в адміністрації розповіли, що пізно ввечері у Криворізькому районі українські захисники з ПвК "Схід" знищили ворожий дрон-камікадзе типу "Шахед".

Обстріли Нікополя та району

Зазначимо, у Дніпропетровській області місто Нікополь та район перебувають під постійними обстрілами російських окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра та, зокрема, з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що 8 квітня в результаті російських ударів по житлових будинках Нікополя були двоє постраждалих. А 27 березня через ворожий обстріл по Нікополю загинув цивільний.

Також нагадаємо, перед тим під час атаки російські терористи влучили у приватні будинки, газогін та лінії електропередач дронами та артилерією.

Також, 6 березня, ворог під час обстрілів влучив у торговельний центр населеного пункту.

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