В Днепропетровской области из-за атаки БпЛА вспыхнули пожары на предприятиях

Минувшей ночью российские ударные беспилотники атаковали Днепропетровскую область. В результате атаки вспыхнули пожары на двух предприятиях, их оперативно потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака .

Он отметил, что вчера до позднего вечера в регионе работали силы ПВО. Военные ликвидировали в области три вражеских беспилотника.

"Из-за атаки БпЛА в Днепровском районе произошли пожары на двух предприятиях. Спасатели их уже потушили. Никто не пострадал", - сообщил Лысак.

Кроме того, враг терроризировал Никопольский район.

На Марганецкую громаду с дронов были сброшены боеприпасы, а Покровскую громаду россияне обстреливали из артиллерии. К счастью, обошлось без погибших и раненых.