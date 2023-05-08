У Дніпропетровській і Харківській областях повідомили про вибухи

"Дніпропетровщина - чутно вибухи", - інформує Telegram-канал "Дніпро обласний".

Після чого стало відомо і про вибухи в Харківській області.

"Вибухи...Знову вибухи в Харківській області", - пише "Харків Life".

При цьому офіційних коментарів щодо вибухів у регіонах не надходила.

Мапа повітряних тривог станом на 10:55 виглядає так:

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про вибухи, які чули в Херсоні під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська атакували іранськими "Шахедами" Київ. Понад 30 дронів наша ППО збила над столицею. Також ворог здійснив ракетну атаку по Одеській області.

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