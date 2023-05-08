UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпропетровській і Харківській областях повідомили про вибухи

Фото: в Дніпропетровській і Харківській областях повідомили про вибухи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Дніпропетровській та Харківській областях сьогодні, 8 травня чули вибухи. Наразі в обох регіонах оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та Telegram-канали.

"Дніпропетровщина - чутно вибухи", - інформує Telegram-канал "Дніпро обласний".

Після чого стало відомо і про вибухи в Харківській області.

"Вибухи...Знову вибухи в Харківській області", - пише "Харків Life".

При цьому офіційних коментарів щодо вибухів у регіонах не надходила.

Мапа повітряних тривог станом на 10:55 виглядає так:

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про вибухи, які чули в Херсоні під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська атакували іранськими "Шахедами" Київ. Понад 30 дронів наша ППО збила над столицею. Також ворог здійснив ракетну атаку по Одеській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковДніпропетровська областьВибухвоздушная тревога