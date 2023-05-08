В Днепропетровской и Харьковской областях сообщили о взрывах

"Днепропетровская область - слышны взрывы", - информирует Telegram-канал "Днепр областной".

После чего стало известно о взрывах в Харьковской области.

"Взрывы...Снова взрывы в Харьковской области", - пишет "Харьков Life".

При этом официальных комментариев по поводу взрывов в регионах не поступало.

Карта воздушных тревог по состоянию на 10:55 выглядит так:

Напомним, ранее мы сообщали о взрывах, которые слышали в Херсоне во время воздушной тревоги.

Напомним, что этой ночью российские войска атаковали иранскими "Шахедами" Киев. Более 30 дронов наша ПВО сбила над столицей. Также враг совершил ракетную атаку по Одесской области.

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