28 ноября в Днепропетровской области будут действовать индивидуальные графики отключений. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры обычное деление на очереди больше не работает, а время обесточений зависит от адреса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

" Вражеские атаки нанесли значительные повреждения энергетической инфраструктуре региона. Из-за этого применять привычные графики за очередями и подочередями невозможно " , - подчеркнули в ДТЭК.

Теперь энергетики рассчитывают график отдельно для каждого дома. Из-за этого часы отключения могут отличаться даже в соседних зданиях. Это связано с тем, что они могут быть подключены к разным линиям электропередачи.

Как узнать график отключений по адресу

Проверить часы, когда не будет электроэнергии, можно на сайте ДТЭК Днепровские электросети. Для этого необходимо указать название улицы и номер дома.

Также узнать график можно через чат-бот компании в Telegram. Информацию об отключении на следующий день публикуют каждый вечер.

Почему графики могут изменяться

Энергетики предупреждают, что ситуация в энергосистеме может изменяться в течение суток. Если НЭК "Укрэнерго" обновит команды по ограничению электроснабжения, ДТЭК соответственно скорректирует графики.

Поэтому потребителям советуют регулярно проверять актуальную информацию по своему адресу, ведь запланированные часы отключения могут измениться.

Как помочь энергосистеме по возвращении света

В ДТЭК также призвали жителей области не включать все электроприборы сразу после возобновления электроснабжения.

Энергетики советуют подождать минимум 15 минут, а мощную бытовую технику включать постепенно, поочередно. Это поможет снизить нагрузку на электросеть.