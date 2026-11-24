В Днепропетровской области во вторник, 24 ноября, были введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"Днепропетровщина: по команде Укрэнерго в Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах действуют экстренные отключения. Графики не работают", - рассказали энергетики.

Отмечается, что ситуация в области остается тяжелой из-за повреждений магистральных сетей.

"Энергетики уже вернули свет объектам критической инфраструктуры. Продолжаем ремонты, чтобы как можно быстрее вернуть свет и в дома жильцов", - подчеркнули в компании.

Ремонтные работы усложняют длительные воздушные тревоги, но, несмотря на это, энергетики делают все возможное.