На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів РФ пошкоджено дитсадок та троє постраждалих

Ввечері 28 лютого на Дніпропетровщині зафіксовані наслідки чергових обстрілів з боку російських окупантів. Ворожі атаки з застосуванням дронів-камікадзе та КАБів спричинили поранення трьох осіб.

Окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони області, зокрема міста Нікополь, а також Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Постраждали двоє чоловіків віком 35 та 48 років, а також 84-річна жінка.

Фото: Національна поліція України

Усі потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості та були доставлені до медичних закладів.

Серед пошкоджень від ворожих обстрілів - 13 приватних будинків, автомобіль та дитячий садочок. Слідчі продовжують роботу на місцях влучань, фіксуючи наслідки атак.