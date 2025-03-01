На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів РФ пошкоджено дитсадок та троє постраждалих

Внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині російськими військами постраждали три людини. Пошкоджено будинки та дитячий садок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Ввечері 28 лютого на Дніпропетровщині зафіксовані наслідки чергових обстрілів з боку російських окупантів. Ворожі атаки з застосуванням дронів-камікадзе та КАБів спричинили поранення трьох осіб.
Окупанти обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони області, зокрема міста Нікополь, а також Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Постраждали двоє чоловіків віком 35 та 48 років, а також 84-річна жінка.
Усі потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості та були доставлені до медичних закладів.
Серед пошкоджень від ворожих обстрілів - 13 приватних будинків, автомобіль та дитячий садочок. Слідчі продовжують роботу на місцях влучань, фіксуючи наслідки атак.
Нагадаємо, що 28 лютого ввечері російські загарбники знову завдали удару по Україні за допомогою дронів-камікадзе. У Харкові були зафіксовані "прильоти", що призвели до масованої атаки на місто, з влученнями в три райони. Внаслідок обстрілу постраждали семеро осіб.
Донеччина також стала мішенню для російських військ, які скинули 28 бомб, в результаті чого загинуло чотири людини, а 119 будинків зазнали пошкоджень.
Ніч на 1 березня принесла нові атаки - Росія випустила 154 дрони, більшість з яких були збиті силами ППО.