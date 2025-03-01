РФ скинула 28 бомб на Донеччину: є жертви та понад сотня пошкоджених будинків
Росія скинула 28 бомб на Донеччину, внаслідок чого загинуло чотири людини. Пошкоджено 119 будинків, а обстріли залишили численні руйнування
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Унаслідок обстрілів, які російські війська здійснили по Донеччині, загинуло чотири людини, ще шестеро отримали поранення. В результаті атак було пошкоджено 174 цивільних об'єкти, з яких 119 - житлові будинки. Поліція зафіксувала воєнні злочини з боку окупантів.
Зокрема, в Лимані російський дрон убив двох мирних жителів, які їхали на велосипедах.
У Мирнограді окупанти скинули бомбу "ФАБ-250" і обстріляли артилерією, внаслідок чого загинула жінка. В Сіверську від бомбового обстрілу загинула одна цивільна особа.
Крім того, по Костянтинівці російські війська здійснили 22 удари, з яких 19 були бомбовими. Двоє людей отримали поранення. Також травмовані мешканці Покровська, Ставків і Молочарки.
Правоохоронці продовжують документувати наслідки воєнних злочинів окупантів.
Нагадаємо, що Російська армія у вівторок, 25 лютого, завдала удару по Краматорську в Донецькій області. Наразі встановлюються наслідки атаки.
За попередньою інформацією, щонайменше одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Крім того, Донецька область продовжує евакуацію жителів через посилення обстрілів та бойових дій. За допомогою евакуаційних потягів регулярно доправляють людей у більш безпечні регіони України. Там переселенцям надають необхідну допомогу.