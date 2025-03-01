В Днепропетровской области в результате обстрелов РФ поврежден детсад и трое пострадавших

Вечером 28 февраля в Днепропетровской области зафиксированы последствия очередных обстрелов со стороны российских оккупантов. Вражеские атаки с применением дронов-камикадзе и КАБов вызвали ранения трех человек.

Оккупанты обстреляли Никопольский и Синельниковский районы области, в частности города Никополь, а также Марганецкую, Мировскую и Покровскую громады. Пострадали двое мужчин в возрасте 35 и 48 лет, а также 84-летняя женщина.

Фото: Национальная полиция Украины

Все пострадавшие получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения.

Среди повреждений от вражеских обстрелов - 13 частных домов, автомобиль и детский сад. Следователи продолжают работу на местах попаданий, фиксируя последствия атак.