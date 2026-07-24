На Дніпропетровщині російський дрон атакував пасажирський поїзд

Як РФ нищить пасажирські поїзди

Нагадаємо, що атаки російських військ на залізничну інфраструктуру України є цілеспрямованими та регулярними.

Останнім часом окупанти все частіше застосовують безпілотники для ударів по цивільних пасажирських потягах, намагаючись повністю заблокувати логістику та залякати цивільне населення.

Зокрема, 19 липня росіяни вдарили дроном по пасажирському поїзду у Запорізькій області. Внаслідок цього обстрілу поранення отримала провідниця.

Цьому передував ще один подібний інцидент у тому ж регіоні - 18 липня російські БПЛА атакували локомотив та пасажирський поїзд на Запоріжжі.

Залізничники продовжують працювати в цілодобовому режимі, оперативно змінюючи маршрути та евакуйовуючи людей, аби гарантувати безпеку пасажирських перевезень по всій країні.