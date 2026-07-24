На Днепропетровщине российский дрон атаковал пассажирский поезд

Как РФ уничтожает пассажирские поезда

Напомним, что атаки российских войск на железнодорожную инфраструктуру Украины целенаправленны и регулярны.

В последнее время оккупанты все чаще применяют беспилотники для ударов по гражданским пассажирским поездам, пытаясь полностью заблокировать логистику и запугать гражданское население.

В частности, 19 июля россияне ударили дроном по пассажирскому поезду в Запорожской области. В результате этого обстрела ранения получила проводница.

Этому предшествовал еще один подобный инцидент в том же регионе - 18 июля российские БПЛА атаковали локомотив и пассажирский поезд в Запорожье.

Железнодорожники продолжают работать в круглосуточном режиме, оперативно меняя маршруты и эвакуируя людей, чтобы обеспечить безопасность пассажирских перевозок по всей стране.