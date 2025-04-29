На Дніпропетровщині примусово евакуюють сім сіл на тлі наступу РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram і голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука в Telegram .

"Запровадили примусову евакуацію з прифронтових територій Синельниківщини: чотирьох сіл Межівської громади та трьох - Новопавлівської", - написав Лисак.

Він зазначив, що з цих населених пунктів вивезли вже 400 дітей. Ще 26 дітей залишаються там. Деякі з них переселенці, які вже втратили свій дім і тільки почали будувати нове життя.

"Однак росіяни спрямовують на людей КАБ і дрони. Тому рішення було неминучим. Залишити небезпечні місця тепер мають діти з батьками, рідними або законними представниками", - наголосив чиновник.

Він звернув увагу, що з евакуацією допомагатимуть благодійні організації. При цьому для розселення людей уже є варіанти. Люди самі обиратимуть, де хочуть жити, вони отримають усі соцвиплати.

Така евакуація триватиме місяць.

Фото: громади, звідки будуть евакуювати людей, на карті (t.me/mykola_lukashuk)

Зі свого боку Лукашук уточнив, що станом на зараз на території Дніпропетровської області російських військ немає. І українські захисники захищають регіон.