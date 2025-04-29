На Дніпропетровщині примусово евакуюють сім сіл на тлі наступу РФ
У Дніпропетровській області оголосили примусову евакуацію із семи сіл. Вони розташовані біля адмінкордону з Донецькою областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram і голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука в Telegram.
"Запровадили примусову евакуацію з прифронтових територій Синельниківщини: чотирьох сіл Межівської громади та трьох - Новопавлівської", - написав Лисак.
Він зазначив, що з цих населених пунктів вивезли вже 400 дітей. Ще 26 дітей залишаються там. Деякі з них переселенці, які вже втратили свій дім і тільки почали будувати нове життя.
"Однак росіяни спрямовують на людей КАБ і дрони. Тому рішення було неминучим. Залишити небезпечні місця тепер мають діти з батьками, рідними або законними представниками", - наголосив чиновник.
Він звернув увагу, що з евакуацією допомагатимуть благодійні організації. При цьому для розселення людей уже є варіанти. Люди самі обиратимуть, де хочуть жити, вони отримають усі соцвиплати.
Така евакуація триватиме місяць.
Фото: громади, звідки будуть евакуювати людей, на карті (t.me/mykola_lukashuk)
Зі свого боку Лукашук уточнив, що станом на зараз на території Дніпропетровської області російських військ немає. І українські захисники захищають регіон.
Наступ Росії
Нагадаємо, російські окупанти продовжують наступ у Донецькій області. Вони активно прямують у бік адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.
Зокрема, спікер Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що ситуація на Новопавлівському напрямку істотно загострилася.
Як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна аналітик, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, окупанти хочуть зайти в Дніпропетровську область до 9 травня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.