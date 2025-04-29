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На Днепропетровщине принудительно эвакуируют семь сел на фоне наступления РФ

Вторник 29 апреля 2025 18:34
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На Днепропетровщине принудительно эвакуируют семь сел на фоне наступления РФ Иллюстративное фото: в Днепропетровской области проведут принудительную эвакуацию (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Иван Носальский

В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию из семи сел. Они находятся возле админграницы с Донецкой областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram.

"Ввели принудительную эвакуацию с прифронтовых территорий Синельниковщины: четырех сел Межевской общины и трех - Новопавловской", - написал Лысак.

Он отметил, что из этих населенных пунктов вывезли уже 400 детей. Еще 26 детей остаются там. Некоторые из них переселенцы, которые уже потеряли свой дом и только начали строить новую жизнь.

"Однако россияне направляют на людей КАБ и дроны. Поэтому решение было неизбежным. Оставить опасные места теперь должны дети с родителями, родными или законными представителями", - подчеркнул чиновник.

Он обратил внимание, что с эвакуацией будут помогать благотворительные организации. При этом для расселения людей уже есть варианты. Люди будут сами выбирать, где хотят жить, они получат все соцвыплаты.

Такая эвакуация будет продолжаться месяц.

На Днепропетровщине принудительно эвакуируют семь сел на фоне наступления РФФото: общины, откуда будут эвакуировать людей, на карте (t.me/mykola_lukashuk)

В свою очередь Лукашук уточнил, что по состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области российских войск нет. И украинские защитники защищают регион.

Наступление России

Напомним, российские оккупанты продолжают наступление в Донецкой области. Они активно направляются в сторону административной границы с Днепропетровской областью.

В частности, спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что ситуация на Новопавловском направлении существенно обострилась.

Как рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, оккупанты хотят зайти в Днепропетровскую область до 9 мая.

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