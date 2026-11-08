UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

На Дніпропетровщині понад 600 тисяч споживачів залишаються без світла після атак РФ

07:42 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: енергетики вже працюють над відновленням постачання (Getty Images)

Через атаки Росії на енергосистему понад 600 тисяч споживачів у п'яти районах Дніпропетровщини залишилися без електрики. Лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на генератори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу та ДТЕК.

За даними ДТЕК, уночі ворог знову масовано атакував енергетику регіону і пошкодив важливі енергооб'єкти.

Без електропостачання залишилися споживачі в Дніпровському, Кам'янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах, а також у самому Дніпрі. Загалом знеструмлено понад 600 тисяч споживачів.

Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів. У ДТЕК наголосили, що першочергове завдання енергетиків - відновити живлення саме критичної інфраструктури.

Енергетики працюють над поверненням світла, проте їхню роботу ускладнюють повторні атаки.

Ганжа закликав тих, у кого є світло, ощадно споживати електроенергію. За його словами, від цього залежить стабільність енергосистеми.

Енергосистема Дніпропетровщини перебуває під ударами кілька днів поспіль. Ще ввечері 7 листопада внаслідок повторних атак світла не мали понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі. В ОВА тоді пообіцяли почати ремонт, щойно дозволить безпекова ситуація.

Перед цим ворог атакував дронами Дніпро та Самар, і пожежі охопили приватні будинки та інфраструктуру. А в ніч на 4 листопада, коли під ударом опинилися Рівне, Тернопільщина і Дніпро, у Дніпрі після удару по підприємству поранено двох людей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дніпропетровська областьГрафіки відключення світлаЕнергетики