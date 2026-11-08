В Днепропетровской области более 600 тысяч потребителей остаются без света после атак РФ

По данным ДТЭК, ночью враг снова массированно атаковал энергетику региона и повредил важные энергообъекты.

Без электроснабжения остались потребители в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах, а также в самом Днепре. Всего обесточено более 600 тысяч потребителей.

Больницы и другие объекты критической инфраструктуры переходят к работе от генераторов. В ДТЭК подчеркнули, что первоочередная задача энергетиков - возобновить питание именно критической инфраструктуры.

Энергетики работают над возвращением света, однако их работу усложняют повторные атаки.

Ганжа призвал тех, у кого есть свет, экономно потреблять электроэнергию. По его словам, от этого зависит стабильность энергосистемы.