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В Днепропетровской области более 600 тысяч потребителей остаются без света после атак РФ

07:42 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
В Днепропетровской области более 600 тысяч потребителей остаются без света после атак РФ Фото: энергетики уже работают над возобновлением снабжения (Getty Images)
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Из-за атак России на энергосистему более 600 тысяч потребителей в пяти районах Днепропетровщины остались без электричества. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на генераторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Александра Ганжу и ДТЭК.

По данным ДТЭК, ночью враг снова массированно атаковал энергетику региона и повредил важные энергообъекты.

Без электроснабжения остались потребители в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах, а также в самом Днепре. Всего обесточено более 600 тысяч потребителей.

Больницы и другие объекты критической инфраструктуры переходят к работе от генераторов. В ДТЭК подчеркнули, что первоочередная задача энергетиков - возобновить питание именно критической инфраструктуры.

Энергетики работают над возвращением света, однако их работу усложняют повторные атаки.

Ганжа призвал тех, у кого есть свет, экономно потреблять электроэнергию. По его словам, от этого зависит стабильность энергосистемы.

Энергосистема Днепропетровской области находится под ударами несколько дней подряд. Еще вечером 7 ноября в результате повторных атак света не было более 60 тысяч потребителей в Днепре. В ОВА тогда пообещали начать ремонт, как только позволит ситуация безопасности.

Перед этим враг атаковал дронами Днепр и Самар и пожары охватили частные дома и инфраструктуру. А в ночь на 4 ноября, когда под ударом оказались Ровно, Тернопольщина и Днепр, в Днепре после удара по предприятию ранены два человека.

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