На Дніпропетровщині гучно - регіон атакують ворожі безпілотники

В Дніпропетровській області гримлять вибухи на тлі дронової атаки РФ. Повітряні Сили сповіщають також про рух ворожих безпілотників на обласний центр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новопризначеного голову Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу в Telegram.
"Дніпропетровщина під атакою безпілотників. Гучно. Бережіть себе. До відбою тривоги залишайтеся у безпечному місці", - написав Ганжа.
Повітряні Сили сповіщали незадовго до цього про загрозу дронів в напрямку Камянського, що на Дніпропетровщині. Також військові ПС пізніше стали публікувати попередження про рух ударних безпілотників на Дніпро. Останнє повідомлення - "БпЛА на півдні від Дніпра, курс на південь".
Зазначимо, що місцеві пабліки публікують кадри атаки у Дніпрі та повідомляють, що у низці районів міста спостерігають перебої з електропостачанням.
Карта повітряних тривог в Україні виглядає так станом на 1:46:
Нагадаємо, що 8 січня мер Дніпра Борис Філатов повідомляв - у місті після масованої атаки ворога спостерігається надзвичайна ситуація національного рівня. Дніпро працює над відновленням енергопостачання та запуском знеструмлених котелень. Найбільшою проблемою було теплопостачання, яке стало неможливим через блекаут 7 січня.
Як відомо, протягом 7 та 8 січня російські війська здійснили масовані атаки на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської та Запорізької областей.
Внаслідок обстрілів у обох регіонах фіксували масштабні знеструмлення. Через критичну ситуацію в містах почали розгортати "пункти незламності", а місцевих мешканців закликали сформувати запаси води.