На Дніпропетровщині гучно - регіон атакують ворожі безпілотники

"Дніпропетровщина під атакою безпілотників. Гучно. Бережіть себе. До відбою тривоги залишайтеся у безпечному місці", - написав Ганжа.

Повітряні Сили сповіщали незадовго до цього про загрозу дронів в напрямку Камянського, що на Дніпропетровщині. Також військові ПС пізніше стали публікувати попередження про рух ударних безпілотників на Дніпро. Останнє повідомлення - "БпЛА на півдні від Дніпра, курс на південь".

Зазначимо, що місцеві пабліки публікують кадри атаки у Дніпрі та повідомляють, що у низці районів міста спостерігають перебої з електропостачанням.

Карта повітряних тривог в Україні виглядає так станом на 1:46:

Фото: південний-схід України під загрозою атаки РФ (t.me/alarmua)