На Днепропетровщине громко - регион атакуют вражеские беспилотники

В Днепропетровской области гремят взрывы на фоне дроновой атаки РФ. Воздушные Силы сообщают также о движении вражеских беспилотников на областной центр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новоназначенного главу Днепропетровской ОГА Александра Ганжу в Telegram.
"Днепропетровщина под атакой беспилотников. Громко. Берегите себя. До отбоя тревоги оставайтесь в безопасном месте", - написал Ганжа.
Воздушные Силы оповещали незадолго до этого об угрозе дронов в направлении Каменского, что на Днепропетровщине. Также военные ВС позже стали публиковать предупреждения о движении ударных беспилотников на Днепр. Последнее сообщение - "БпЛА на юге от Днепра, курс на юг".
Отметим, что местные паблики публикуют кадры атаки в Днепре и сообщают, что в ряде районов города наблюдают перебои с электроснабжением.
Карта воздушных тревог в Украине выглядит так по состоянию на 1:46:
Напомним, что 8 января мэр Днепра Борис Филатов сообщал - в городе после массированной атаки врага наблюдается чрезвычайная ситуация национального уровня. Днепр работает над восстановлением энергоснабжения и запуском обесточенных котельных. Самой большой проблемой было теплоснабжение, которое стало невозможным из-за блэкаута 7 января.
Как известно, в течение 7 и 8 января российские войска осуществили массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской и Запорожской областей.
В результате обстрелов в обоих регионах фиксировали масштабные обесточивания. Из-за критической ситуации в городах начали разворачивать "пункты несокрушимости", а местных жителей призвали сформировать запасы воды.