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Дніпропетровщина хоче відмовитися від двох рівнів тривоги: в ОВА пояснили причину

09:40 16.09.2026 Ср
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Дніпропетровщина хоче відмовитися від двох рівнів тривоги: в ОВА пояснили причину Фото: Дніпропетровщина хоче відмовитися вводити два рівні тривоги (Юлія Червінська, РБК-Україна)
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Дніпропетровська ОВА звернулася до уряду з проханням, щоб на прифронтовий регіон не поширювався "червоний" та "жовтий" рівень повітряної тривоги.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в ефірі телемарафону.

"Ми звернулися вже до уряду, щоб на Дніпропетровщину не поширювався "червоний" та "жовтий" рівень. Щоб оголошення повітряної тривоги залишилося як було", - повідомив Ганжа.

Він пояснив, що у прифронтовому регіоні неможливо контролювати і застосовувати градацію "жовтий" та "червоний" рівень тривоги, оскільки там постійно є обстріли.

"Тим паче Павлоград - це прифронтовий район. Він постійно під обстрілами", - зазначив глава ОВА.

Два рівні повітряної тривоги

Нагадаємо, з 6 вересня у Києві та інших регіонах України діє оновлена система оповіщення про повітряні загрози. Відтепер колір сигналу вказує на конкретний тип небезпеки.

Так, "жовтий" рівень свідчить про загрозу дронів, зокрема у разі виявлення окремих ударних або розвідувальних безпілотників. "Червоний" рівень оголошують у разі масованої дронової, ракетної або комбінованої ракетно-дронової атаки.

Крім того, Рада оборони Києва ухвалила рішення скоротити тривалість комендантської години у столиці. Водночас було внесено зміни до графіка роботи міського громадського транспорту.

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Дніпропетровська область Війна в Україні Повітряна тривога
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