Дніпропетровщина хоче відмовитися від двох рівнів тривоги: в ОВА пояснили причину

Дніпропетровська ОВА звернулася до уряду з проханням, щоб на прифронтовий регіон не поширювався "червоний" та "жовтий" рівень повітряної тривоги.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в ефірі телемарафону.

"Ми звернулися вже до уряду, щоб на Дніпропетровщину не поширювався "червоний" та "жовтий" рівень. Щоб оголошення повітряної тривоги залишилося як було", - повідомив Ганжа.

Він пояснив, що у прифронтовому регіоні неможливо контролювати і застосовувати градацію "жовтий" та "червоний" рівень тривоги, оскільки там постійно є обстріли.

"Тим паче Павлоград - це прифронтовий район. Він постійно під обстрілами", - зазначив глава ОВА.