ДніпроГЕС знаходиться в критичному стані, - Федоров

"Нині в критичному стані знаходиться ДніпроГЕС, не йдеться навіть про вироблення електроенергії, перекритий повністю рух з лівого берега на правий, тож жителі обмежені в трафіку. Сьогодні для об'їзду використовується два мости на яких налагоджена логістика в обидва боки. Вихідні поки будемо так", - сказав Федоров.

Глава Запорізької ОВА зазначив, що відновити рух греблею одразу не вдалось.

"Будемо консультуватись зі спеціалістами, інженерами, проєктувальниками, фахівцями додатково для того, щоб якщо відкривати рух ДніпроГЕСом, то він має бути безпечним. Я сподіваюсь, що найближчими днями ми зможемо чітко дати відповідь жителям Запоріжжя відносно логістики через греблю", - зауважив він.