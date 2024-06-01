ДнепроГЭС находится в критическом состоянии, - Федоров

"Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС, речь не идет даже о выработке электроэнергии, перекрыто полностью движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Сегодня для объезда используется два моста на которых налажена логистика в обе стороны. Выходные пока будем так", - сказал Федоров.

Глава Запорожской ОВА отметил, что возобновить движение по плотине сразу не удалось.

"Будем консультироваться со специалистами, инженерами, проектировщиками, специалистами дополнительно для того, чтобы если открывать движение по ДнепроГЭСу, то оно должно быть безопасным. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем четко дать ответ жителям Запорожья относительно логистики через плотину", - отметил он.