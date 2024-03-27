На ДніпроГЕС вже п'ятий день розбирають завали після атаки росіян, - Міненерго

На Дніпровській ГЕС п'ятий день поспіль продовжують розбирати завали після атаки росіян. Фахівці оцінюють стан обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук в ефірі "Радіо Свобода".
"Що стосується пошкодження ДніпроГЕС - то на сьогодні ще триває розбір завалів і триває оцінка стану обладнання. Те обладнання, яке підлягає ремонту, яке можна швидко зремонтувати - ми це робимо. Те обладнання, яке зазнало значних пошкоджень, - шукаємо заміну йому і будемо намагатись якомога швидше поремонтувати його", - сказала вона.
Заступниця міністра наголосила, що енергетика є головною ціллю для ворога, тому українці повинні бути готові до різних варіантів розвитку подій.
Гринчук додала, що енергетики роблять все можливе для захисту об'єктів і відновлення пошкоджених, але потрібно посилення ППО.
В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.
Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Найважча ситуація була у Харкові. Місто залишилося без світла, були проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.
В "Укренерго" назвали атаку на енергетику найбільшою за весь час війни. Аварійні відключення ввели у семи областях.
Детальніше про наслідки атаки на ДніпроГЕС та що відомо про саму станцію - у матеріалі РБК-Україна.
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