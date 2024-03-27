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На ДнепроГЭС уже пятый день разбирают завалы после атаки россиян, - Минэнерго

Фото: на ДнепроГЭС пятый день разбирают завалы после атаки (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Юрченко

На Днепровской ГЭС пятый день продолжают разбирать завалы после атаки россиян. Специалисты оценивают состояние оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Украины Светлану Гринчук в эфире "Радио Свобода".

"Что касается повреждения ДнепроГЭС - то сегодня еще продолжается разбор завалов и продолжается оценка состояния оборудования. То оборудование, которое подлежит ремонту, которое можно быстро сремонтировать - мы это делаем. То оборудование, которое получило значительные повреждения, - ищем замену ему и будем стараться как можно скорее отремонтировать его", - сказала она.

Замминистра подчеркнула, что энергетика является главной целью для врага, поэтому украинцы должны быть готовы к разным вариантам развития событий.

Гринчук добавила, что энергетики делают все возможное для защиты объектов и восстановления поврежденных, но требуется усиление ПВО.

 

Масштабная атака 22 марта

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом неприятеля была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Самая тяжелая ситуация была в Харькове. Город остался без света, были проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.

В "Укрэнерго" назвали атаку на энергетику самой большой за все время войны. Аварийные отключения были введены в семи областях.

Детальнее о последствиях атаки на ДнепроГЭС и что известно о самой станции - в материале РБК-Украина.

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