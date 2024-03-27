На ДнепроГЭС уже пятый день разбирают завалы после атаки россиян, - Минэнерго

"Что касается повреждения ДнепроГЭС - то сегодня еще продолжается разбор завалов и продолжается оценка состояния оборудования. То оборудование, которое подлежит ремонту, которое можно быстро сремонтировать - мы это делаем. То оборудование, которое получило значительные повреждения, - ищем замену ему и будем стараться как можно скорее отремонтировать его", - сказала она.

Замминистра подчеркнула, что энергетика является главной целью для врага, поэтому украинцы должны быть готовы к разным вариантам развития событий.

Гринчук добавила, что энергетики делают все возможное для защиты объектов и восстановления поврежденных, но требуется усиление ПВО.